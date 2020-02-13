Челябинец задавил мужчину после броска бутылкой в его машину

В Челябинске водитель грузовика задавил мужчину, который швырнул бутылку в лобовое стекло его фуры.

Конфликт начался из-за того, что пытавшийся развернуться на перекрестке грузовик едва не врезался во встречную легковушку. Водитель SKODA Octavia бросил бутылку в стекло фуры, в ответ подозреваемый наехал на него правым передним колесом тягача.

Пострадавший от полученных травм умер в больнице. По приговору суда водитель грузовика проведет год в колонии-поселении и выплатит матери покойного 700 тысяч рублей, передает Ura.ru

Мягкий приговор стал следствием экспертизы. Она показала, что водитель грузовика из-за высокой кабины мог не заметить мужчину, который слишком близко приблизился к фуре.

