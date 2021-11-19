Человек упал на рельсы в московском метро

Человек упал на рельсы в южной части Калужско-Рижской линии московского метро, из-за чего движение на ветке было затруднено. Об этом сообщает В Telegram-канале Дептранса Москвы.

Отмечается, что поезда на линии следовали с увеличенными интервалами. В настоящее время движение полностью вернулось в график.

Данные о состоянии человека, упавшего на пути, не приводятся.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:МетроМосковское Метро
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры