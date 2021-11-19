Человек упал на рельсы в московском метро
18 ноября 202123:59
Человек упал на рельсы в южной части Калужско-Рижской линии московского метро, из-за чего движение на ветке было затруднено. Об этом сообщает В Telegram-канале Дептранса Москвы.
Отмечается, что поезда на линии следовали с увеличенными интервалами. В настоящее время движение полностью вернулось в график.
Данные о состоянии человека, упавшего на пути, не приводятся.
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18 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru