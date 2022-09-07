Человек упал на пути на оранжевой ветке метро Москвы

Человек упал на пути на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Отмечается, что инцидент произошёл на южном участке линии. В связи с произошедшим интервалы движения поездов временно увеличены.

Информации о состоянии пассажира нет.