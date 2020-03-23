Человек погиб, упав под поезд на станции МЦД «Тимирязевская»

На станции «Тимирязевская» Московских центральных диаметров погиб человек, упав под поезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, человек скончался на месте от полученных ранений. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Напомним, открытие двух первых Московских центральных диаметров состоялось 21 ноября. Движение было запущено по двум первым веткам наземного метро: «Одинцово–Лобня» и «Нахабино–Подольск».

