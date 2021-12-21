Чеченцы спасли москвичку от агрессивного таджика. Видео

Несколько уроженцев Чечни пришли на помощь жительнице Москвы, которую ударил по лицу выходец из Таджикистана. Об обстоятельствах происшествия стало известно на заседании Кунцевского районного суда российской столицы, который принял решение об аресте гражданина среднеазиатской республики Михаила Гарибшоева по обвинению в хулиганстве.

Арестованный поссорился с прохожим вечером 17 ноября в районе станции метро «Крылатское», после чего начал избивать оппонента. Избиение попыталась остановить 39-летняя москвичка Евгения Журавлева. Однако в ответ на замечание Гарибшоев нанёс ей удар в лицо. Женщина упала и сломала руку, врачи также диагностировали у неё сотрясение мозга.

Избиение в итоге пресекли трое молодых людей из Чечни, хотя этот момент уже не попал на видео инцидента, поэтому складывалось впечатление, что никто не пришёл на помощь пострадавшей. Сайдаш Капланов, Адам Дамаев и Ваха Гериханов передали приезжего из Таджикистана, прописанного в Ростовской области, сотрудникам полиции. Теперь он может быть отправлен в колонию на семь лет.