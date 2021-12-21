Чеченцы спасли москвичку от агрессивного таджика. Видео
Несколько уроженцев Чечни пришли на помощь жительнице Москвы, которую ударил по лицу выходец из Таджикистана. Об обстоятельствах происшествия стало известно на заседании Кунцевского районного суда российской столицы, который принял решение об аресте гражданина среднеазиатской республики Михаила Гарибшоева по обвинению в хулиганстве.
Арестованный поссорился с прохожим вечером 17 ноября в районе станции метро «Крылатское», после чего начал избивать оппонента. Избиение попыталась остановить 39-летняя москвичка Евгения Журавлева. Однако в ответ на замечание Гарибшоев нанёс ей удар в лицо. Женщина упала и сломала руку, врачи также диагностировали у неё сотрясение мозга.
Избиение в итоге пресекли трое молодых людей из Чечни, хотя этот момент уже не попал на видео инцидента, поэтому складывалось впечатление, что никто не пришёл на помощь пострадавшей. Сайдаш Капланов, Адам Дамаев и Ваха Гериханов передали приезжего из Таджикистана, прописанного в Ростовской области, сотрудникам полиции. Теперь он может быть отправлен в колонию на семь лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- В Южной Осетии ищут двух попавших под лавину российских военных, троих спасли
- Депутат Госдумы заверил, что в Подмоскьве нет преступности среди мигрантов
- Вопрос обманутых дольщиков может решиться в течение двух лет
- СМИ: Лавина накрыла машину с российскими военными на Транскаме
- Олег Никитин, обвиняемый США в сговоре портив санкций, вернулся в Россию
- «Впервые в истории!» Цена на газ в Европе пробила $2200
- Чеченцы спасли москвичку от агрессивного таджика. Видео
- Мясников отверг «эксклюзивность» симптомов омикрон-штамма
- В Мособлдуме раскрыли размер достойной зарплаты
- Отец 9-летней студентки МГУ напал на завкафедрой. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru