Чат-бот в Telegram поможет информационно подтопленным жителям Крыма

Центр управления регионом (ЦУР) в Крыму запустил онлайн-помощника в Telegram-канале для жителей подтопленных восточных районов полуострова. Рекордное количество осадков выпало минувшей ночью в Керчи, Ленинском и Кировском районах.

В чат-боте «Инфопомощь ЧС Керчь» (@Kerch_help_bot) крымчане смогут найти телефоны экстренных служб, места размещения ёмкостей с питьевой водой и адреса пунктов временного пребывания пострадавших от наводнения. Это позволит сэкономить время, а также поможет сориентироваться в непростой ситуации. Разделы будут оперативно обновляться с учётом текущей обстановки.

Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас осадки на востоке Крыма ослабели. Циклон, который принёс ливни, перемещается на запад и в сторону Южного берега полуострова. Предстоящей ночью ливни накроют Алушту и Ялту.

