Частный вертолёт совершил жёсткую посадку в Воронежской области

Два человека пострадали в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Рамонском районе Воронежской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошёл в поле западнее села Подгорное, пострадавших эвакуировали сотрудники медицины катастроф.

Выяснилось, что вертолёт принадлежит ПАО "Молочный комбинат "Воронежский". Начальник транспортного отдела предприятия Александр Фонов заявил, что полёт был тренировочным.

По факту инцидента СК и транспортная прокуратура проводят проверку.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КрушениеВоронежская ОбластьВертолёт
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