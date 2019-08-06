Частный самолет певицы Pink загорелся при посадке в Дании
6 августа20:35
Самолет, принадлежащий популярной американской певице Pink, загорелся при посадке в Дании. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в аэропорту датского города Тирструп.
Самолет перевозил 10 человек, входящих в менеджмент артистки. По информации агентства, обошлось без пострадавших.
Вся команда поп-звезды прилетела в Данию из Осло, где накануне прошел концерт Pink. Отмечается, что выступление певицы состоится по плану.
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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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