Часть жилого дома обрушилась в Красноярском крае
Уголовное дело о халатности возбуждено в Красноярском крае по факту обрушения части стены 30-квартирного жилого дома в городе Канске, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл 6 апреля на улице Красноярской, 11. К счастью, никто не пострадал, эвакуировано 42 человека, в том числе 18 детей.
В региональной прокуратуре добавили, что этот дом был признан подлежащим реконструкции, однако в ведомстве решили, что здание подлежит сносу и направила в суд соответствующий иск.
Ранее в Новой Москве обрушился трёхэтажный жилой дом, сообщает Ura.ru. Причиной происшествия стал взрыв газового баллона.
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