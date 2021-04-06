Часть жилого дома обрушилась в Красноярском крае

Уголовное дело о халатности возбуждено в Красноярском крае по факту обрушения части стены 30-квартирного жилого дома в городе Канске, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл 6 апреля на улице Красноярской, 11. К счастью, никто не пострадал, эвакуировано 42 человека, в том числе 18 детей.

В региональной прокуратуре добавили, что этот дом был признан подлежащим реконструкции, однако в ведомстве решили, что здание подлежит сносу и направила в суд соответствующий иск.

Ранее в Новой Москве обрушился трёхэтажный жилой дом, сообщает Ura.ru. Причиной происшествия стал взрыв газового баллона.





