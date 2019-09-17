Часть потолка рухнула на учеников в гимназии в Таганроге
17 сентября18:13
В гимназии имени А.П. Чехова в Таганроге произошло обрушение части потолка. Инцидент произошёл во время занятий в аудитории, где находились ученики 11 класса, пишет издание «Регион online». Видео обрушения попало в сеть.
Отметим, что в результате происшествия никто не пострадал. Куски потолка рухнули прямо на парты, но никого не задели.
Добавим, администрация обещала отремонтировать потолок в течение ближайших дней.
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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников