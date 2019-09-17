Часть потолка рухнула на учеников в гимназии в Таганроге

В гимназии имени А.П. Чехова в Таганроге произошло обрушение части потолка. Инцидент произошёл во время занятий в аудитории, где находились ученики 11 класса, пишет издание «Регион online». Видео обрушения попало в сеть.

Отметим, что в результате происшествия никто не пострадал. Куски потолка рухнули прямо на парты, но никого не задели.

Добавим, администрация обещала отремонтировать потолок в течение ближайших дней.