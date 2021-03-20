Бывший президент Перу Фухимори госпитализирован

Экс-президента Перу 82-летнего Альберто Фухимори госпитализировали из-за низкого уровня насыщения крови кислородом. Об этом сообщает издание Republica, ссылаясь на семейного врача бывшего главы государства Алехандро Агинага.

Медик отметил, что недостаточный уровень кислорода может быть связан с заболеваниями сердца, и кардиологи изучают ситуацию.

По словам Агинага, проблемы со здоровьем Фухимори не вызваны коронавирусом: тест на инфекцию показал отрицательный результат.

Фухимори — первый азиат на посту президента Перу, он был избран в 1990 году и покинул пост в 2000-м.

