Бывший полицейский Смирнов получил 19 лет колонии за расстрел коллег в метро
Мосгорсуд приговорил экс-полицейского Алексея Смирнова, расстрелявшего сотрудников отдела собственной безопасности МВД к 19 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
В решении суда говорится, что девять лет Смирнов будет отбывать в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима. Также мужчину лишили специального звания старшего прапорщика полиции.
Кроме того, суд взыскал со Смирнова 3,5 миллиона рублей в пользу родственников убитого им оперативника Максима Веялко.
Инцидент произошёл в Москве на станции метро «Рязанский проспект» в сентябре 2019 года, сообщает RT. Подозреваемый в получении взятки Смирнов открыл стрельбу из табельного оружия по сотрудникам отдела собственной безопасности, в результате один полицейский погиб, ещё один пострадал.
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