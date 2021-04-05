Бывший полицейский Смирнов получил 19 лет колонии за расстрел коллег в метро

Мосгорсуд приговорил экс-полицейского Алексея Смирнова, расстрелявшего сотрудников отдела собственной безопасности МВД к 19 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

В решении суда говорится, что девять лет Смирнов будет отбывать в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима. Также мужчину лишили специального звания старшего прапорщика полиции.

Кроме того, суд взыскал со Смирнова 3,5 миллиона рублей в пользу родственников убитого им оперативника Максима Веялко.

Инцидент произошёл в Москве на станции метро «Рязанский проспект» в сентябре 2019 года, сообщает RT. Подозреваемый в получении взятки Смирнов открыл стрельбу из табельного оружия по сотрудникам отдела собственной безопасности, в результате один полицейский погиб, ещё один пострадал.