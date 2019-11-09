Бывший мэр Истры объявлен в федеральный розыск

Бывший мэр Истры Андрей Вихарев сбежал от следствия. Он обвиняется в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных после совершения преступления. Об этом сообщает РБК ссылаясь на источник, близкий к администрации Подмосковья.

Поясняется, что ранее, 7 ноября, Вихарев был задержан по подозрению в совершении должностных преступлений. Бывший мэр находился под подпиской о невыезде. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.

