Бывший мэр Истры объявлен в федеральный розыск
9 ноября 201915:17
Бывший мэр Истры Андрей Вихарев сбежал от следствия. Он обвиняется в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных после совершения преступления. Об этом сообщает РБК ссылаясь на источник, близкий к администрации Подмосковья.
Поясняется, что ранее, 7 ноября, Вихарев был задержан по подозрению в совершении должностных преступлений. Бывший мэр находился под подпиской о невыезде. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.
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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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