Бывший мэр Челябинска приговорен к трем годам колонии за взятку

Экс-глава Челябинская Евгений Тефтелев признан Центральным районным судом виновным в получении взяток на сумму более 2,5 миллионов рублей и приговорен к трем годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

Помимо заключения по статье о взятках (часть 6 статьи 290 УК РФ), Тефтелев будет обязан выплатить штраф в 37,5 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления.

Также суд лишил экс-мэра медалей орденов «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени.

В пресс-службе отметили, что мера пресечения для Тефтелева в виде домашнего ареста была изменена на заключение под стражу.

По принятой судом версии следствия, Тефтелев покровительтвовал компании ООО «СК «Уралжилстрой», которая заключила с городом контракты на постройку школ и детских садов на сумму более 800 миллионов рублей.

Бывший глава Челябинска занял свою должность в 2014 году. Его кандидатуру выдвинула партия “Единая Россия”. Через четыре года службы он покинул должность досрочно после представления прокуратуры. Сотрудники ведомства обозначили проблемы с вывозом мусора и нарушениями во время уплотнительной застройки.

