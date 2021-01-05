Бывший белорусский спецназовец готов дать на Украине показания по делу Шеремета

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, обнародовавший аудиозаписи о якобы причастности спецслужб Белоруссии к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил, что согласился на сотрудничество со украинскими спецслужбами, сообщает РИА Новости.

По словам Макара, кроме него показания в Генеральной прокуратуре Украины готов дать предоставить бывший сотрудник, который уехал в страну Евросоюза.

Экс-сотрудник белорусского спецназа также рассказал, что аудиозаписи попали к нему от анонимных источников в КГБ Белоруссии еще в 2012 году, а в декабре 2020 года он передал их украинским правоохранителям.

Макар также добавил, что сначала передал материалы американским спецслужбам и благодаря этому, по его словам, сейчас живы бывший начальник Минского СИЗО Олег Алкаев, экс-командир бригады спецназа Владимир Бородач, начальник отдела МВД Белоруссии по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин и российский политолог Андрей Суздальцев.

Ранее в нацполиции Украины сообщили о получении записей и документов, датированных 2012 годом, на которых якобы обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета. Кроме того на записи человек с голосом экс-главы КГБ Белоруссии Вадима Зайцева обсуждает с двумя сотрудниками «Альфы» убийство Шеремета и других критиков Александра Лукашенко.

Эксперт по проблемам российско-белорусских отношений, политолог Дмитрий Болкунец заявил, что по приказу президента Белоруссии Александра Лукашенко убиты несколько десятков человек, сообщает Ura.ru. По его словам, глава государства планировал массовые убийства на территории Белоруссии.

