Бывших главу правительства и министра туризма Северной Осетии задержали по делу о растрате
Бывшего главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева задержали по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
Также задержаны бывшие министр туризма Алан Диамбеков и генеральный директор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аид Габараев.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 160 часть 4 УК РФ «Присвоение или растрата», отмечает телеканал «360». В СК подчеркнули, что по местам жительства задержанных проводятся обыски, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru