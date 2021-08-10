Бывших главу правительства и министра туризма Северной Осетии задержали по делу о растрате

Бывшего главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева задержали по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Также задержаны бывшие министр туризма Алан Диамбеков и генеральный директор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аид Габараев.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 160 часть 4 УК РФ «Присвоение или растрата», отмечает телеканал «360». В СК подчеркнули, что по местам жительства задержанных проводятся обыски, сообщает РЕН ТВ.

