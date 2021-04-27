Бывшего вице-премьера Северной Осетии осудили по делу о преступном сообществе
Советский районный суд Владикавказа признал бывшего заместителя председателя правительства Северной Осетии Валентина Базрова виновным по уголовному делу об организации преступного сообщества, сообщает ТАСС.
Суд назначил Базрову наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме бывшего вице-премьера по данному делу осуждены ещё семь человек.
Базаров отправится за решётку за создание сообщества, которое занималось незаконным отчуждением производственных помещений и земельных участков завода. В последствии их продавали аффилированным коммерческим фирмам по заниженной цене.
Ранее к 12,5 годам колонии строгого режима приговорили бывшего помощника полпреда президента России в УФО Александра Воробьева, сообщает РИА ФАН. Также чиновника, который был признан виновным в государственной измене, лишили чина действительного государственного советника РФ третьего класса.
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