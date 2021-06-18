Бывшего директора одной из ставропольских школ подозревают в совращении ребенка

Экс-директора школы в Благодарненском городском округе Ставропольского края подозревают в попытке совращения девочки-подростка. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в мае 35-летний подозреваемый принуждал 15-летнюю девочку вступить с ним в сексуальные отношения за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера».

«Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах передает, что подозреваемый являлся директором школы, в которой учится пострадавшая. По имеющимся сведениям, подозреваемый ушел с должности до того, как дело получило огласку. В настоящий момент он задержан, суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.