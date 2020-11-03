Крупный пожар в промзоне Твери локализован

В Твери в промзоне произошел крупный пожар, в настоящее время возгорание локализовано, сообщает агентство ТАСС.

На момент прибытия пожарных горел цельнометаллический ангар, в котором располагалось производство стретч-пленки. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности - изначально огонь бушевал на площади 3 тысячах «квадратов», а затем перекинулся еще на один ангар, два этажа административного здания и производственные помещения. После этого площадь возгорания увеличилась 5 тысячах «квадратов».

Спустя четыре часа пожар был локализован. С огнем боролись более 100 человек. Пострадавших нет.

Отмечается, что из-за пожара приостановили электроснабжение жилых домов в Московском районе города.

