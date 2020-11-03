Крупный пожар в промзоне Твери локализован
В Твери в промзоне произошел крупный пожар, в настоящее время возгорание локализовано, сообщает агентство ТАСС.
На момент прибытия пожарных горел цельнометаллический ангар, в котором располагалось производство стретч-пленки. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности - изначально огонь бушевал на площади 3 тысячах «квадратов», а затем перекинулся еще на один ангар, два этажа административного здания и производственные помещения. После этого площадь возгорания увеличилась 5 тысячах «квадратов».
Спустя четыре часа пожар был локализован. С огнем боролись более 100 человек. Пострадавших нет.
Отмечается, что из-за пожара приостановили электроснабжение жилых домов в Московском районе города.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- Министр юстиции признался в получении штрафов за нарушение ПДД
- Назван минимальный размер штрафа в новом КоАП
- «Вектор» пустит вакцину в гражданский оборот до завершения ее испытаний
- Австрийские синагоги закрыли после теракта в Вене
- Совфед одобрил закон о запрете судьям КС критиковать его решения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru