Брошенный в закрытой квартире мальчик выпал с 5 этажа под Калугой

В Калужской области 8-летний мальчик получил тяжелые травмы после падения из окна 5 этажа. Выяснилось, что ребенок хотел выйти из закрытой квартиры, где он провел совершенно один несколько дней.

Ребенок выпал из окна в «новой Москве»

ЧП произошло в среду, 10 июня, в городе Кирове. Известно, что мужчина, который воспитывает сына один, запер ребенка в квартире, а сам уехал в Москву на поиски работы.

Мужчина закрыл квартиру и не оставил мальчику ключей. Спустя несколько дней ребенок попытался выйти на улицу, спустившись с окна, однако сорвался и сильно пострадал.

Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами, сейчас он находится в реанимационном отделении. В отношении отца мальчика начата проверка, сообщает ОТР со ссылкой на прокуратуру Калужской области.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиКалужская Область
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