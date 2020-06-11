Брошенный в закрытой квартире мальчик выпал с 5 этажа под Калугой
В Калужской области 8-летний мальчик получил тяжелые травмы после падения из окна 5 этажа. Выяснилось, что ребенок хотел выйти из закрытой квартиры, где он провел совершенно один несколько дней.
ЧП произошло в среду, 10 июня, в городе Кирове. Известно, что мужчина, который воспитывает сына один, запер ребенка в квартире, а сам уехал в Москву на поиски работы.
Мужчина закрыл квартиру и не оставил мальчику ключей. Спустя несколько дней ребенок попытался выйти на улицу, спустившись с окна, однако сорвался и сильно пострадал.
Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами, сейчас он находится в реанимационном отделении. В отношении отца мальчика начата проверка, сообщает ОТР со ссылкой на прокуратуру Калужской области.
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