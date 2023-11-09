Британские туристы в отеле Египта умерли от паров при травле клопов
Супружеская пара из Великобритании, как выяснилось, отравилась насмерть ядовитыми парами химикатов в одном из отелей египетского курорта Хургада. Это вещество применялось для выведения клопов в соседнем номере, сообщила 9 ноября газета The Guardian.
Трагедия случилась в отеле Steigenberger Aqua Magic Hotel ещё в августе 2018 года, однако все обстоятельства обнародованы только сейчас. После ночи, проведенной в гостинице, британские туристы 69 и 63 лет почувствовали резкое ухудшение своего состояния, у них началась рвота. Медики не смоги ничего поделать, и супруги скончались на следующий день.
Коронёрский суд британского Блэкберна только через пять с лишним лет постановил, что отдыхающие умерли потому, что комнату в отеле по соседству обработали химическими реагентами от насекомых.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно жительница Москвы умерла после съеденного арбуза. Она купила его около станции метро «Спортивная».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова сообщила о 300 детях в списках на эвакуацию из Газы
- Российская ПВО сбила у побережья Крыма украинскую ракету «Нептун»
- Рябков не исключил понижение уровня дипломатических отношений с США и их разрыв
- Британские туристы в отеле Египта умерли от паров при травле клопов
- В поезде Деда Мороза будет работать кукольный театр
- В Минздраве назвали сыроедение опасным для здоровья человека
- Обвиняемый в слежке за военкором Коцем отправлен под домашний арест
- Россияне Медведев и Рублев попали в одну группу на Итоговом турнире ATP
- В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели на 1 час
- Воздушная цель уничтожена в районе Севастополя над морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru