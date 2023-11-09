Британские туристы в отеле Египта умерли от паров при травле клопов

Супружеская пара из Великобритании, как выяснилось, отравилась насмерть ядовитыми парами химикатов в одном из отелей египетского курорта Хургада. Это вещество применялось для выведения клопов в соседнем номере, сообщила 9 ноября газета The Guardian.

Трагедия случилась в отеле Steigenberger Aqua Magic Hotel ещё в августе 2018 года, однако все обстоятельства обнародованы только сейчас. После ночи, проведенной в гостинице, британские туристы 69 и 63 лет почувствовали резкое ухудшение своего состояния, у них началась рвота. Медики не смоги ничего поделать, и супруги скончались на следующий день.

Коронёрский суд британского Блэкберна только через пять с лишним лет постановил, что отдыхающие умерли потому, что комнату в отеле по соседству обработали химическими реагентами от насекомых.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно жительница Москвы умерла после съеденного арбуза. Она купила его около станции метро «Спортивная».

