Британка ожила спустя шесть часов после остановки сердца
Уроженка Великобритании Одри Марш ожила после шести часов констатации смерти. Инцидент произошел в одной из больниц Испании.
Как пишут «Дни.ру», Одри марш путешествовала с супругом по Пиренейским горам в Испании. Попав в сильную метель, женщина потеряла сознание. Из-за переохлаждения температура тела упала до 18 градусов, а сердце перестало биться. Как уверяют врачи, британка официально была признана мертвой.
Спустя шесть часов, после того, как Марш доставили в больницу, ее сердце снова начало биться. При этом мозг 34-летней пациентки не пострадал.
Один из врачей предположил, что выжить женщине помогла низкая температура, которая замедлила обмен веществ в организме и снизила потребность в кислороде.
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