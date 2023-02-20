Брат пострадавшей рассказал о ее состоянии после взрыва коробки в Троицке
Пострадавшая при взрыве коробки в Троицке получила небольшой ожог лица, на данный момент она чувствует себя хорошо. Об этом рассказал ее брат Артемий.
«Алина в порядке. Небольшой ожог лица, а так чувствует себя хорошо», - заявил он в разговоре с News.ru.
Брат девушки придерживается версии, что бокс мог подложить сосед сестры, который, по его словам, ведет себя с окружающими неадекватно. Артемий также назвал ложью информацию о том, что коробку со взрывчаткой в квартиру принес отец пострадавшей.
Сама Алина также считает своего бывшего поклонника организатором «подарка».
Ранее сообщалось о взрыве коробки в жилом доме города Троицк в Новой Москве. В боксе, подписанном именем пострадавшей, лежали две бутылки с зажигательной смесью и детонатор. Девушка была доставлена в больницу с ожогами лица и левой кисти.
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