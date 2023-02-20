Брат пострадавшей рассказал о ее состоянии после взрыва коробки в Троицке

Пострадавшая при взрыве коробки в Троицке получила небольшой ожог лица, на данный момент она чувствует себя хорошо. Об этом рассказал ее брат Артемий.

«Алина в порядке. Небольшой ожог лица, а так чувствует себя хорошо», - заявил он в разговоре с News.ru.

Брат девушки придерживается версии, что бокс мог подложить сосед сестры, который, по его словам, ведет себя с окружающими неадекватно. Артемий также назвал ложью информацию о том, что коробку со взрывчаткой в квартиру принес отец пострадавшей.

Сама Алина также считает своего бывшего поклонника организатором «подарка».

Ранее сообщалось о взрыве коробки в жилом доме города Троицк в Новой Москве. В боксе, подписанном именем пострадавшей, лежали две бутылки с зажигательной смесью и детонатор. Девушка была доставлена в больницу с ожогами лица и левой кисти.

