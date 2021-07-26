Борт Belavia благополучно приземлился в Москве

Борт Belavia, следовавший из Минска в Анталью, благополучно приземлился в Домодедово, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее после подачи сигнала бедствия лайнер направлялся в аэропорт Воронежа, а затем был перенаправлен в московский аэропорт. Причины произошедшего уточняются. Как рассказали в ТАСС со ссылкой на неназванный источник, самолет, летевший из Минска в Анталью, повернуть к Москве заставило срабатывание датчика неисправности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетСамолеты
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