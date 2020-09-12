Бомбардировщики США совершили полеты у островов РФ в Арктике
12 сентября 202000:59
Три стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США провели полеты около российского острова Врангеля и Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США.
Отмечается, что полеты велись над международными водами Северного Ледовитого океана. Длительность полетов составила 14 часов.
В командовании подчеркнули, что полеты показали возможность бомбардирощиков США исполнить миссии в любой месте Земли.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru