Бомбардировщики США совершили полеты у островов РФ в Арктике

Три стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США провели полеты около российского острова Врангеля и Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США.

Отмечается, что полеты велись над международными водами Северного Ледовитого океана. Длительность полетов составила 14 часов.

В командовании подчеркнули, что полеты показали возможность бомбардирощиков США исполнить миссии в любой месте Земли.



