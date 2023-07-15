Более десятка машин столкнулись на Минском шоссе в Москве

Грузовик марки Scania протаранил 15 машин на Минском шоссе в Москве, пишут СМИ.

В ДТП на Южнобутовской в Москве погиб один человек

Уточняется, что в результате инцидента пострадали три человека. Они госпитализированы в одну из столичных больниц, сообщили в МВД.

ДТП произошло на 19-м километре Минского шоссе, сейчас движение в сторону столицы сильно затруднено.

Ранее стало известно, что число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком в Краснодарском крае увеличилось до 17, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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