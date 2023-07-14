В ДТП на Южнобутовской в Москве погиб один человек

В Москве на Южнобутовской улице произошла смертельная автоавария, сообщает телеканал «360».

В ДТП под Томском погибла женщина и пострадали четыре ребенка

Там столкнулись два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Volkswagen Golf. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.

Одна из машин оказалась заблокирована. Подробности уточняются.

Ранее в Адыгее произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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