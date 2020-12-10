Более 80 работников СМИ погибли в мире в 2020 году

Швейцарская неправительственная организация Press Emblem Campaign (PEC) представила очередной ежегодный доклад, в котором говорится, что в 2020 году в 30 странах мира погибли 83 журналиста.

По данным PEC, самой опасной для сотрудников СМИ в 2020 году стала Индия, где погибли 13 работников прессы. В ТОП-3 также вошли Мексика (11 погибших) и Пакистан (восемь погибших). По пять журналистов погибли в Афганистане и Ираке, по четыре - на Филиппинах и в Гондурасе, по три - в Венесуэле, Нигерии и Сирии. В Бразилии, Гватемале, Либерии и Сомали в 2020 году погибли по два сотрудника СМИ.

Гибель журналистов зафиксирована и в России, вошедшей в список из 16 стран, в каждой из которых погиб один работник СМИ. В докладе PEC упоминается главный редактор издания «Коза пресс» Ирина Славина, которая в октябре покончила с собой у здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде.



Также по данным PEC в 2020 году в мире умерли более 520 журналистов, заразившихся коронавирусом.

