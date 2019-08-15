Более 700 волонтеров участвуют в поисках пропавшего мальчика под Омском

К поиску 3-хлетнего мальчика, пропавшего накануне в лесу под Омском, подключились более 700 человек. Как сообщает РЕН ТВ, поиск ведут с помощью дронов и вертолетов.

По данным телеканала, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал приказ взять дело на особый контроль в центральном ведомстве.

Отмечается, что поиски мальчика ведутся в круглосуточном режиме. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

О пропаже мальчика в полицию заявили родители. Накануне они выехали в лес за ягодами и оставили мальчика в машине на 15 минут, когда они вернулись, мальчика в автомобиле не оказалось.



