Более 670 человек эвакуировали из-за пожара в лицее в Нижнем Новгороде

Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали более 670 человек из-за пожара в лицее в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«21 октября 2021 года в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в здании лицея № 82 по адресу: Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Культуры, д. 1. Пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара №2», — цитирует сообщение ТАСС.

К 08:18 пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв. м, эвакуировано 676 человек, 650 из них — дети. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно о взрыве в котельной в Екатеринбурге. Инцидент произошел на улице Гурзуфской, напоминает Ura.ru. При этом энергокомпания «Т плюс» заявила, что причиной хлопка стало тестирование одного из котлов, который ранее не использовался, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЭвакуацияПожарНижний Новгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры