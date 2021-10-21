Более 670 человек эвакуировали из-за пожара в лицее в Нижнем Новгороде

Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали более 670 человек из-за пожара в лицее в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«21 октября 2021 года в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в здании лицея № 82 по адресу: Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Культуры, д. 1. Пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара №2», — цитирует сообщение ТАСС.

К 08:18 пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв. м, эвакуировано 676 человек, 650 из них — дети. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно о взрыве в котельной в Екатеринбурге. Инцидент произошел на улице Гурзуфской, напоминает Ura.ru. При этом энергокомпания «Т плюс» заявила, что причиной хлопка стало тестирование одного из котлов, который ранее не использовался, отмечает телеканал «360».

