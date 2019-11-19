Более 600 человек эвакуированы из горящей школы в Казахстане

В одной из школ Жезказгана в Карагандинской области Казахстана произошёл пожар. Как пишет РИА Новости, в результате из учебного заведения были эвакуированы 640 человек. Источник подчёркивает, что возгорание произошло в средней школе № 3 в кабинете труда. Его площадь составила 60 кв. м.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.