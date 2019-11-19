Более 600 человек эвакуированы из горящей школы в Казахстане
В одной из школ Жезказгана в Карагандинской области Казахстана произошёл пожар. Как пишет РИА Новости, в результате из учебного заведения были эвакуированы 640 человек. Источник подчёркивает, что возгорание произошло в средней школе № 3 в кабинете труда. Его площадь составила 60 кв. м.
Отмечается, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Накануне НСН писала, что в автосервисе на северо-западе Москвы, произошёл сильный пожал. Об этом сообщает АГН Москва, ссылаясь на сообщения МЧС. Источник отмечает, что из-за инцидента за помощью к медикам обратился один человек.
Как напоминает RT, пожар на площади 600 квадратных метров произошел в автосервисе на улице Маршала Прошлякова, дом 20. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Внутри сервиса горят автомобили и оборудование. По данным МЧС, борьбу с огнем вели 125 человек и более 40 единиц спецтехники.
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