Более 500 рыбаков спасли с дрейфующей льдины на Сахалине

Российские аварийные службы спасли 536 рыбаков после того, как они оказались на гигантской льдине, которая оторвалась от острова Сахалин в Восточной Сибири. Об этом пишет Associated Press.

Спасательная операция длилась почти семь часов. Как пишет агентство, фотографии этого инцидента показывают, что группы людей использовали небольшие куски льда в качестве плотов и пытались грести на них по побережью, поскольку льдина с рыбаками медленно уходила все дальше от земли.

По словам некоторых рыбаков, к тому времени, когда они были спасены, разрыв между льдиной и побережьем уже имел ширину 200 метров, пишет агентство.

