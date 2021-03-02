Более 50 школьников в Красноярске госпитализировали с пищевым отравлением

После массового отравления в учебных заведениях Красноярска в больницах в состоянии средней тяжести были госпитализированы 56 детей, сообщает пресс-служба Минздрава Красноярского края.

В региональном управлением Роспотребнадзора рассказали о регистрации случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез" среди школьников от 7 до 14 лет, которые обучаются в школах Советского и Октябрьского районов Красноярска.

Предполагается, что причной происшествия стали овощные салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса. В ходе лабораторных исследований установлены нарушения поставщиком пищевых продуктов требований санитарного законодательства.

Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления жителей Каспийска, в том числе детей, сообщает RT. Причиной массового отравления могла стать загрязнённая питьевая вода.

