Более 50 школьников в Красноярске госпитализировали с пищевым отравлением
После массового отравления в учебных заведениях Красноярска в больницах в состоянии средней тяжести были госпитализированы 56 детей, сообщает пресс-служба Минздрава Красноярского края.
В региональном управлением Роспотребнадзора рассказали о регистрации случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез" среди школьников от 7 до 14 лет, которые обучаются в школах Советского и Октябрьского районов Красноярска.
Предполагается, что причной происшествия стали овощные салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса. В ходе лабораторных исследований установлены нарушения поставщиком пищевых продуктов требований санитарного законодательства.
Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления жителей Каспийска, в том числе детей, сообщает RT. Причиной массового отравления могла стать загрязнённая питьевая вода.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 565 / сут.
Умерли
86 896+441 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+14 966 / сут.
- Более 50 школьников в Красноярске госпитализировали с пищевым отравлением
- Российские производители договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца
- Зрители выберут российского участника «Евровидения-2021» 8 марта
- Зампрокурора на транспорте Москвы объявлен в международных розыск
- В Москве начался самый масштабный в России чемпионат профмастерства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru