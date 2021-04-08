Более 50 школьников в Карелии пожаловались врачам на отравление
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице «ВКонтакте» рассказал, что 7 и 8 апреля в Олонецкую центральную районную больницу обратились 58 человек с признаками кишечной инфекции.
По словам министра, это 57 учеников начальных классов школы №1 и один работник пищеблока этой же школы. У всех имелись «клинические проявления пищевой токсикоинфекции», в том числе тошнота, рвота и боли в животе.
«Состояние больных оценивается как лёгкой степени, они находятся на амбулаторном лечении», - добавил Охлопков.
Ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин заявил, что пищевые отравления происходят из-за молочных продуктов, сообщает Ura.ru. Эксперт отметил, что это связано с тем, что они имеют ограниченный срок годности.
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