Более 50 школьников в Карелии пожаловались врачам на отравление

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице «ВКонтакте» рассказал, что 7 и 8 апреля в Олонецкую центральную районную больницу обратились 58 человек с признаками кишечной инфекции.

По словам министра, это 57 учеников начальных классов школы №1 и один работник пищеблока этой же школы. У всех имелись «клинические проявления пищевой токсикоинфекции», в том числе тошнота, рвота и боли в животе.

«Состояние больных оценивается как лёгкой степени, они находятся на амбулаторном лечении», - добавил Охлопков.

Ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин заявил, что пищевые отравления происходят из-за молочных продуктов, сообщает Ura.ru. Эксперт отметил, что это связано с тем, что они имеют ограниченный срок годности.