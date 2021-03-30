Более 50 человек на Ставрополье доставили в больницу с признаками кишечного расстройства

Семь человек с признаками кишечного расстройства госпитализированы в Ставропольском крае после обращения к врачам, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, течение заболевания у пациентов отмечается в лёгкой и средней степени тяжести.

Инцидент произошёл в селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа, где с признаками кишечного расстройства в участковую больницу обратились 55 человек, в том числе 30 детей.

Причина происшествия выясняется.



Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело после того, как у детей была выявлена острая кишечная инфекция, сообщает RT. По данным регионального СУ СК РФ, в Гергебильскую центральную районную больницу обратились 13 несовершеннолетних в возрасте от двух до 11 лет.

