Более 400 детей погибли на дорогах России с начала 2020 года

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин заявил, что за 10 месяцев 2020 года на дорогах РФ произошло 14 236 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, сообщает ТАСС.

Кузин уточнил, что за январь-октябрь текущего года в результате аварий 435 детей погибли, ещё 15 601 ребёнок получил травмы различной степени тяжести.

По его полицейского, основные показатели аварийности в текущем году снизились, однако состояние аварийности с участием детей «по-прежнему остается острой проблемой».

Кузин также отметил, что благодаря мерам профилактики общее количество ДТП с участием детей в 2020 года, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 16,2%, число погибших несовершеннолетних снизилось на 9,9%, а число пострадавших на 16,1%.

