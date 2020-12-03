Более 400 детей погибли на дорогах России с начала 2020 года
Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин заявил, что за 10 месяцев 2020 года на дорогах РФ произошло 14 236 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, сообщает ТАСС.
Кузин уточнил, что за январь-октябрь текущего года в результате аварий 435 детей погибли, ещё 15 601 ребёнок получил травмы различной степени тяжести.
По его полицейского, основные показатели аварийности в текущем году снизились, однако состояние аварийности с участием детей «по-прежнему остается острой проблемой».
Кузин также отметил, что благодаря мерам профилактики общее количество ДТП с участием детей в 2020 года, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 16,2%, число погибших несовершеннолетних снизилось на 9,9%, а число пострадавших на 16,1%.
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