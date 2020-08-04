Более 400 человек эвакуированы в Нижнем Новгороде с «ГАЗа» из-за пожара

Кузовной корпус Горьковского автомобильного завода загорелся в Нижнем Новгороде. В связи с пожаром проведена эвакуация более 400 человек, информирует «Интерфакс».

Очевидцы сообщают, что в одноэтажном здании наблюдалось сильное задымление. Пожарные оперативно справились с возгоранием. Всего с производства было выведено 430 сотрудников предприятия.

Буквально накануне было объявлено, что на Горьковском автозаводе собрали предсерийные образцы среднетоннажного городского грузового автомобиля нового поколения «Валдай NEXT». Проект запущен в связи с ростом спроса на такой тип машин. Старт серийного производства «Валдай NEXT» запланирован на осень этого года.

В связи с сокращением общего объёма заказов Горьковский автомобильный и Павловский автобусный заводы объявили о переходе на четырехдневную рабочую неделю до конца текущего года. В июне загрузка ГАЗа упала в два раза по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

В конце июля министерство финансов США предъявило «Группе ГАЗ», которая находится под санкциями, ряд новых требований в обмен на очередную лицензию, пролонгирующую разрешение на работу компании с поставщиками и контрагентами. Срок лицензии истекает 22 января 2021 года.

Среди требований, которые обязан выполнять «ГАЗ», значится ежемесячное подтверждение, что компания не действует от имени бизнесмена Олега Дерипаски или других лиц, включенных в ограничительные списки.

