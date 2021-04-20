Более 40 терактов предотвратили в России в 2020 году

Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин заявил, что в 2020 году российские силовики уничтожили более 50 боевиков, сообщает ТАСС.

По его словам, в прошлом году правоохранители задержали свыше 800 бандитов и их пособников, а также пресекли деятельность 71 законспирированной террористической ячейки.

«На стадии подготовки пресечены 96 планировавшихся бандитами нападений, 44 террористических акта», - уточнил Кулягин.

Кроме того, он добавил, что в 2020 году были уничтожены 156 тайников с оружием и боеприпасами, из оборота изъяли более 600 единиц огнестрельного оружия и более 100 тысяч патронов, а также 134 самодельных взрывных устройства, свыше трёх тысяч мин, гранат и других боеприпасов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в 2020 году в Крыму было предотвращено шесть терактов и десять преступлений террористической направленности, сообщает RT. по его словам, также было выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом.

