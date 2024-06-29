Более 30 детей обратились за медпомощью в лагере в Пензе

Больше 30 детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью, сообщили в прокуратуре региона.

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По предварительным данным, дети жалуются на плохое самочувствие. Некоторых из отдыхающих детей, которым стало плохо, поместили в изолятор.

В прокуратуре отметили, что начата проверка, в том числе организации питания.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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