Более 30 детей обратились за медпомощью в лагере в Пензе

По предварительным данным, дети жалуются на плохое самочувствие. Некоторых из отдыхающих детей, которым стало плохо, поместили в изолятор.

В прокуратуре отметили, что начата проверка, в том числе организации питания.

Ранее в школах, детсадах и лагерях Дагестана после терактов усилили меры безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

