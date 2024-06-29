Более 30 детей обратились за медпомощью в лагере в Пензе
29 июня 202416:26
Больше 30 детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью, сообщили в прокуратуре региона.
По предварительным данным, дети жалуются на плохое самочувствие. Некоторых из отдыхающих детей, которым стало плохо, поместили в изолятор.
В прокуратуре отметили, что начата проверка, в том числе организации питания.
Ранее в школах, детсадах и лагерях Дагестана после терактов усилили меры безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru