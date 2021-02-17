Более 23 миллионов рублей украли из банковского сейфа в Москве

Правоохранители Москвы возбудили уголовное дело по факту кражи денежных средств из банковских ячеек, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

В сообщении уточняется, что деньги были похищены из банковского сейфа на Петровском бульваре в Москве, о чём стражам порядка рассказала одна из потерпевших. В итоге полиция выяснила, что 15 февраля неизвестные вскрыли банковские сейфы и украли у трёх человек в общей сложности 23 миллиона 690 тысяч рублей.

Ранее в Центробанке РФ рассказали, что в период с июля по сентябрь 2020 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 2,5 миллиарда рублей, сообщает RT. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

