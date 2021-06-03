Более 200 человек эвакуированы из горящего отеля в Мадриде
3 июня 202122:13
Более 200 человек эвакуированы из-за возникшего пожара в отеле Мадрида. Об этом сообщает РИА Новости.
Пожар возник в Hotel Nuevo на верхних этажах. Отмечается, что в настоящее время ситуация с огнем находится под контролем.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+17 765 / сут.
Умерли
123 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+18 403 / сут.
- Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием
- Кравчук заявил о необходимости переформатировать переговоры по Донбассу
- Протасевич рассказал об источниках финансирования белорусской оппозиции
- Тетю политика Гудкова отпустили без меры пресечения
- В Минфине объяснили отказ от доллара в структуре ФНБ
- «Победа» начала продажу билетов в кипрский Пафос из двух городов РФ
- Кудрин: Мир пройдет пик потребления нефти в ближайшее десятилетие
- Журналист Протасевич признал вину в призывах к протестам в Белоруссии
- Полиция решила освободить Гудкова без избрания меры пресечения
- Россия выразила протест Японии из-за нарушения морской границы у Сахалина
3 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru