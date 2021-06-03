Более 200 человек эвакуированы из горящего отеля в Мадриде

Более 200 человек эвакуированы из-за возникшего пожара в отеле Мадрида. Об этом сообщает РИА Новости.

Пожар возник в Hotel Nuevo на верхних этажах. Отмечается, что в настоящее время ситуация с огнем находится под контролем.



По предварительным данным, пострадавших нет.

