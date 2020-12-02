Более 20 поездов задерживаются в Подмосковье из-за сбоя на ж/д путях
Более 20 поездов задерживаются на Октябрьской железной дороге в Московской области из-за повреждения троса контактной сети при ремонте в районе Химок. По данным экстренных служб, сбой сказался на графике движения 18 электричек и трех «Сапсанов».
Задержка составляет от 30 до 60 минут, передает ТАСС. Поезда следуют по трем путям из четырех. Как уточнили в «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании», во время ремонта на железнодорожные пути упала балка, которая и задела трос контактной сети.
Произошло это при разборке старого пешеходного моста. Работы выполняет сторонняя организация. Несмотря на происшествие, они продолжаются.
Пригородные электропоезда, направляющиеся в сторону области, временно не останавливаются на платформах Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково.
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