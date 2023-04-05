Более 20 гранат нашли в мусоре у ТЦ в Москве

Более 20 гранат обнаружено в Москве возле одного из торговых центров. Боеприпасы находились в большом контейнере для мусора.

Как сообщает РЕН ТВ, опасная находка сделана на севере-востоке мегаполиса в районе Отрадное. По данным источника телеканала, осведомлённого о деталях происшествия, контейнер стоял возле торгового центра Atrium «Парк Хаус» в Сигнальном проезде в окрестностях станции метро «Владыкино».

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По предварительным данным, речь идёт о гипермаркете «Ашан», который расположен в здании ТЦ. Сейчас взрывотехники устанавливают степень боеготовности гранат.

Не исключено, что речь идёт об учебных боеприпасах без взрывчатого вещества. Пространство вокруг места находки оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

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ФОТО: граната
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