Более 20 гранат нашли в мусоре у ТЦ в Москве
Более 20 гранат обнаружено в Москве возле одного из торговых центров. Боеприпасы находились в большом контейнере для мусора.
Как сообщает РЕН ТВ, опасная находка сделана на севере-востоке мегаполиса в районе Отрадное. По данным источника телеканала, осведомлённого о деталях происшествия, контейнер стоял возле торгового центра Atrium «Парк Хаус» в Сигнальном проезде в окрестностях станции метро «Владыкино».
По предварительным данным, речь идёт о гипермаркете «Ашан», который расположен в здании ТЦ. Сейчас взрывотехники устанавливают степень боеготовности гранат.
Не исключено, что речь идёт об учебных боеприпасах без взрывчатого вещества. Пространство вокруг места находки оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru