Более 20 гранат нашли в мусоре у ТЦ в Москве

Более 20 гранат обнаружено в Москве возле одного из торговых центров. Боеприпасы находились в большом контейнере для мусора.

Как сообщает РЕН ТВ, опасная находка сделана на севере-востоке мегаполиса в районе Отрадное. По данным источника телеканала, осведомлённого о деталях происшествия, контейнер стоял возле торгового центра Atrium «Парк Хаус» в Сигнальном проезде в окрестностях станции метро «Владыкино».