Более 20 человек пострадали в аварии с автобусом в ДНР

В Донецкой народной республике произошло ДТП с участие автобуса, в котором пострадали не менее 22 человек.

Как сообщает «Вечерняя Москва», эту информацию распространил глава одного из районов ДНР Олег Моргун.

Дорожный инцидент произошел вблизи города Новоазовска. Автобус перевернулся. Что стало причиной аварии не уточняется.

Автобус следовал по маршруту Горловка – Севастополь. По данным РИА Новости, автобус имел лицензию на пассажирские перевозки.



