Более 2 тысяч человек эвакуировали в Мытищах из-за возгорания в ТЦ

Посетители и сотрудники торгового центра «Красный кит» в Мытищах были эвакуированы из-за возгорания, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области рассказали, что инцидент произошёл 16 октября. Пострадавших и погибших нет. В целях безопасности были эвакуированы 2 350 человек, в том числе 180 детей.

В пятницу в ТЦ «Красный кит» сработала пожарная сигнализация, сильное задымление наблюдалось на втором и третьем этажах. Пожарные установили, что на этаже, где расположен фудкорт, произошло тление жировых отложений в вытяжке над мангалом. Возгорание ликвидировано на площади 2 кв. метров.

