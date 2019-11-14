Более 150 добровольцев в Крыму ищут пропавшую девочку
14 ноября 201900:34
Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Крыму 169 добровольцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что девочка пропала во вторник 12 ноября. Как пишет агентство, она вышла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района, когда родителей не было дома. При этом следов взлома обнаружено не было.
Как сообщили организаторы поисков, пока результатов нет. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:КрымДобровольцы
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