Более 150 детей погибли с начала года на российских дорогах
Заместитель главы ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин заявил, что в 15 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, выросло количество ДТП, в которых погибли и пострадали дети, сообщает ТАСС.
По его словам, за четыре месяца 2021 года на дорогах России погибли более 150 несовершеннолетних, в основном это происходит из-за беспечности родителей и водителей, осуществляющих перевозку детей.
«Допускаются превышения скорости дорожного движения, не учитываются метеорологические условия, дети перевозятся не пристегнутыми либо не находятся в детских удерживающих устройствах», - отметил полицейский.
Понарьин добавил, что фиксируются аварии, в которые попадают пьяные водители, везущие детей.
Ранее в Ставропольском крае столкнулись легковой автомобиль, грузовик и микроавтобус, сообщает RT. В результате ДТП погибли пять девочек 2008 года рождения - воспитанницы детской спортивной школы Волгограда.
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