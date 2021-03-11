Более 140 школьников Барнаула обратились к врачам с симптомами отравления

Сотрудники СУ СК РФ по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по факту возможного отравления учащихся школы №128 в Барнауле, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, вечером 10 марта ученики старших классов почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления. Всего к медикам за последнюю неделю обратились 144 школьника.

Родители учащихся обратились в компетентные органы с просьбой проверить систему питания в школе, так как дети в этот день обедали в школьной столовой.

Ранее в Красноярском крае после заражения школьников иерсиниозом было возбуждено три уголовных дела: о нарушении санитарных норм, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и халатности, сообщает RT.

