Более 100 иностранцев лишились права въезда в Россию за участие в протестах

Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Дмитрий Сергиенко заявил, что 122 иностранным гражданам, которые принимали участие в несанкционированных акциях протеста, на 40 лет запретили въезд в Россию, сообщает Интерфакс.

В каких именно запрещённых акциях участвовали иностранцы он не уточнил.

Несанкционированные акции с требованием освободить Алексея Навального и допустить к нему врачей, прошли по всей России 21 апреля. По данным МВД РФ, в Москве в них приняли участие около 6 тысяч человек, сообщает Ura.ru.

Ранее несанкционированные митинги в поддержку политика прошли в столице и других городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

