Более 100 иностранцев лишились права въезда в Россию за участие в протестах
Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Дмитрий Сергиенко заявил, что 122 иностранным гражданам, которые принимали участие в несанкционированных акциях протеста, на 40 лет запретили въезд в Россию, сообщает Интерфакс.
В каких именно запрещённых акциях участвовали иностранцы он не уточнил.
Несанкционированные акции с требованием освободить Алексея Навального и допустить к нему врачей, прошли по всей России 21 апреля. По данным МВД РФ, в Москве в них приняли участие около 6 тысяч человек, сообщает Ura.ru.
Ранее несанкционированные митинги в поддержку политика прошли в столице и других городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 996 / сут.
Умерли
107 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 934 / сут.
- Более 100 иностранцев лишились права въезда в Россию за участие в протестах
- Годовая инфляция в России снизилась до 5,5%
- Глава ЦИК РФ заработала в 2020 году более 7 млн рублей
- Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании
- ПАСЕ призвала освободить Навального
- Песков отказался оценивать несогласованные акции 21 апреля
- «Аварийная» посадка Ил-78 в Жуковском оказалась лётными испытаниями
- Песков назвал «истерикой» действия Праги в отношении российских дипломатов
- Мишустин потребовал немедленно начать реализацию послания Путина
- Песков заявил, что Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru