Более 100 человек задержали на несанкционированной акции в Москве
16 июля 202000:20
Полиция задержала более 100 человек в ходе несанкционированной акции в Москве в среду вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперслужбы.
По данным агентства, задержанных доставят в отделы полиции для составления административных протоколов и проведения беседы.
Как отмечает агентство, акция проходила на Пушкинской площади, потом ее участники направились в сторону Трубной и попытались перекрыть движение транспорта. В настоящее время акция завершена.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
746 тыс.+6 422 / сут.
Умерли
11 770+156 / сут.
Выздоровели
523 тыс.+10 424 / сут.
- В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом
- Кинотеатры Московской области заработают с 1 августа
- США ввели новые санкции против РФ
- Белоруссия отменила для россиян обязательную двухнедельную самоизоляцию
- Обвинение экс-губернатору Ишаеву заменили на менее тяжкую статью
15 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru