Более 100 человек задержали на несанкционированной акции в Москве

Полиция задержала более 100 человек в ходе несанкционированной акции в Москве в среду вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперслужбы.

По данным агентства, задержанных доставят в отделы полиции для составления административных протоколов и проведения беседы.

Как отмечает агентство, акция проходила на Пушкинской площади, потом ее участники направились в сторону Трубной и попытались перекрыть движение транспорта. В настоящее время акция завершена.



